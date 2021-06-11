«Жигули» утонули в канаве у Московского шоссе

Водоплавающие "Жигули" третий день лежат в канаве на Паровозной дороге. Фото: vk.com/spb_today

Зеленые «Жигули» утонули в канаве на Паровозной дороге у Московского шоссе. Об этом в соцсетях пишут местные жители, заметившие почти скрытую под водой машину рядом с поворотом к крупному супермаркету.

- «Жигуль» утонул на повороте к «Ленте» с Московского шоссе, - сообщает один из горожан в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Водителя рядом с «водоплавающей» легковушкой не оказалось. Пострадали люди в ДТП, и как вообще машина оказалась в канаве, остается только гадать, а пользователи соцсетей упражняются в остроумии: «На водопое, не спугните»; «Опохмеляется»; «Это же «Жигуль»:, достанут, высушат и дальше поедут».

Впрочем, местные жители утверждают, что это не новость: машина утонула в канаве еще 9 июня. Владелец ВАЗа забирать его, судя по всему, не собирается.