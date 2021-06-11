Скорость движения повысили на части трассы М-11 «Нева» Петербург-Москва

Большую часть трассы "Нева" можно проехать со скоростью 130 км/час Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Разрешенный скоростной лимит на платной трассе М-11 «Нева» Москва-Санкт-Петербург повышен со 110 до 130 километров в час. Об этом сообщает пресс-служба Государственной компании «Автодор», управляющей трассой.

- C 11 июня скоростной режим на участке с 59-го по 149-й км трассы М-11 «Нева» в Московской и Тверской областях повышается до 130 км/ч, - говорится в сообщении.

При этом, до конца июня нынешнего года «Автодор» планирует повысить разрешенную скорость и на участке с 546-го по 680-й километры, который проходит по Новгородской, Ленинградской областям и Санкт-Петербургу.

После этого, с учетом тех участков трассы, где уже действует повышенный лимит, со скоростью в 130 км/час можно будет проехать 571 километр дороги М-11 «Нева». Это около 90% протяженности трассы.

В «Автодоре» отмечают, что все участки с повышенной скоростью имеют освещение, пешеходных переходов на них нет.