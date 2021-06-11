71 станцию метро, вокзалы, морской порт и аэропорт «Пулково» проверяли из-за угрозы взрыва

Взрывотехники проверяли вокзалы, аэропорты и метро. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

71 станцию метрополитена, пять железнодорожных вокзалов, морской вокзал, автовокзал, а также аэропорт «Пулково» пришлось проверять специалистам по безопасности. Причиной стала анонимка, пришедшая на электронную почту МЧС.

- 10 июня в 18:30 в полицию поступило сообщение о том, что на почту для обращения граждан ГУ МЧС России по Петербургу поступило сообщение о заминировании станций метрополитена, вокзалов и аэропорта. Проведенным осмотром взрывчатых веществ и взрывных устройств не обнаружено, - сообщает источник «КП-Петербург».

Для привлечения всех объектов пришлось задействовать 381 сотрудника полиции. Эвакуация по решению администрации транспортных предприятий не проводилась. Проверка была завершена только после десяти часов вечера.

«телефонного террориста» ищут, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.