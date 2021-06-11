Грабитель ударил отверткой в ногу замдиректора «Союза Святого Иоанна»

Грабитель напал на бизнесмена с отверткой. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Петербургские полицейские задержали грабителя, который с отверткой напал на замдиректора частной компании. Злоумышленник ударил коммерсанта инструментом в ногу, после чего отобрал сумку с документами и сбежал.

- 10 июня в полицию Красногвардейского района поступило сообщение от 32-летнего мужчины о том, что в 01:20 на проспекте Наставников неизвестный, ударив его в ногу отверткой, отобрал сумку. В 01:45 полицейскими «по горячим следам» у дома 14 корпус 1 по проспекту Наставников по подозрению в совершении указанного преступления задержан 31-летний неработающий мужчина, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Источник «КП-Петербург» уточняет, что пострадавшим оказался один из руководителей «Союза Святого Иоанна». Мужчине оказана медицинская помощь.

Вопрос о возбуждении уголовного дела решается.