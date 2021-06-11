Труп 16-летней девушки нашли в квартире рецидивиста в Ленобласти

16-летняя девушка умерла в квартире 41-летнего рециливиста. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Тело 16-летней девушки обнаружили в одной из квартир города Кириши приехавшие на вызов в врачи скорой помощи. Рядом с трупом лежал шприц и курительные трубки. Хозяином жилища оказался неоднократно судимый 41-летний мужчина.

- 10 июня в 23:20 в полицию из службы 03 поступило сообщение о том, что в квартире дома по Школьной улице в Киришах обнаружен труп девушки 2004 года рождения. Установлено, что она не училась, нигде не работала, проживала в Киришах на проспекте Ленина, - сообщает источник «КП-Петербург» в правоохранительных органах.

Приехавшие на место оперативники изъяли приспособления для курения наркотиков и пустой шприц. А хозяина квартиры, который шумел и матерился, доставили в отделение, где оформили за мелкое хулиганство.

Тело девушки направлено в морг на установление причин смерти, решение о возбуждении уголовного дела или отказе примут по результатам судмедэкспертизы.