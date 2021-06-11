Еще 863 человека заболели ковидом в Петербурге. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Заболеваемость коронавирусом в Петербурга продолжает расти. За минувшие сутки в городе заразились еще 863 человека. Это на четыре случая больше, чем накануне. Рост небольшой, однако в начале май ежедневно заражалось только около 700 горожан.

- Всего с начала пандемии в Петербурге отмечено 449 001 случаев заболевания. Выздоровели 418 057 человек (+1084 за сутки). Умерли еще 45 пациентов с ковидом. Общее число жертв болезни в городе достигло 14 805 человек, - сообщает портал «Стопкоронавирус».

В активном состоянии заболевания находятся 16 139 петербуржцев, обследование на ковид за сутки прошли 31 673 человека.

В Ленобласть заражений с начала пандемии - 46 257 (+108), умерли – 1562 (+9), выздоровели - 43 337 (+82).