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Общество11 июня 2021 13:05

В ночь с 12 на 13 июня мосты в Петербурге разводиться не будут

День России совпадет с матчем ЕВРО-2020 Бельгия-Россия на стадионе «Зенита»
Петр КИБЕРПетр КИБЕР
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Из-за празднования Дня России мосты разводить не будут.

Из-за празднования Дня России мосты разводить не будут.

Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Мосты Петербурга не будут разводить в ночь с 12 на 13 июня. Причиной для этого станут два события: празднование Дня России и первый матч чемпионата Европы по футболу в городе. в 22:00 субботы на поле стадиона на Крестовском острове выйдут сборные Бельгии и России.

- Мосты не разводятся в связи с празднованием 12 июня Дня России. Согласно постановлению Правительства Санкт-Петербурга от 29 ноября 2006 года , разводка мостов не производится в нерабочие праздничные дни Российской Федерации, - сообщает «Мостотрест».

То есть в другой день поздно начинающейся игры (Финляндия - Бельгия 21 июня) разводку мостов не отменят. Зато метрополитен Северной столицы будет работать всю ночь без перерыва, также, как и с 12 на 13 число.

Напомним, что всего в рамках ЕВРО-2020 город примет шесть игр группового этапа, в том числе две - с участием сборной России. И еще один четвертьфинал.