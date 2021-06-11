Власти Петербурга разрешили загорать на газонах в центре города

Газоны в центре Петербурга отдадут в пользование горожанам. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Власти Петербурга решили отдать все газоны во власть горожан. То есть разрешить петербуржцам и гостям города загорать на траве фактически везде. Но в центре. Об этом революционном изменении заявил вице-губернатор Николай Бондаренко.

- Газоны в центре Петербурга предназначены для отдыха горожан и гостей города. Не так часто в нашем северном мегаполисе солнечная погода радует и нужно успевать наслаждаться этими моментами. В ходе рабочего выезда поручил Комитету по благоустройству и садово-парковым предприятиям открыть доступ ко всем газонам в центре города, - заявил чиновник на своей странице ВКонтакте.

Как отметил Бондаренко, по исследованиям аналитиков геоинформационной системы 2ГИС, Петербург оказался лидером по доступности зеленых зон для горожан. Так, в среднем, горожанам надо пройти всего 659 метров, чтобы дойти до парка, сквера или сада.

Отметим, что на данный момент в законе Петербурга есть административная статья, по которой за хождение по газону могут оштрафовать на сумму от 3 до 5 тысяч рублей.