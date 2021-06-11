Пьяный школьник угнал «Жигули» в Гатчине

Пьяного подростка на угнанной "Семерке" задержали в Гатчине. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Серьезные неприятности грозят 16-летнему жителю Гатчинского района Ленобласти, который решил покататься на машине. Мало того, что он сел за руль без прав, так сделал это в пьяном виде и на угнанной машине.

- 10 июня в 11:54 в полицию обратился 33-летний мужчина с заявлением о том, что ночью с перекрестка улицы Леонова и проспекта Володарского в Гатчине неизвестный преступник совершил хищение его автомобиля «ВАЗ-2107», - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Ориентировка на машину была передана нарядам ГИБДД и патрульно-постовой службы и уже вскоре на одной из улиц новоиспеченной столицы Ленобласти искомая «семерка» была найдена. За рулем Жигулей» сидел пьяный 16-летний подросток.

Парня отвезли в отделение, где его родителям выписали административный протокол за распитие алкоголя на улице их сыном. Кроме того, в отношении парня возбудили уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения». Угонщику грозит от штрафа до пяти лет лишения свободы.