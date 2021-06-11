Два друга и фитнесс-тренер организовали нарколабораторию из Петербурге

Петербургским наркодельцам грозит до 20 лет тюрьмы. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Главным следственным управлением ГУ МВД России по Петербургу и Ленобалсти завершило расследование в отношении троих жителей Северной столицы. которые организовали нарколабораторию и варили метадон в частном загородном доме, прямо как в сериале «Во все тяжкие».

- По версии следствия, организованная группа была создана в 2016 году жителем города на Неве, который вовлек в противоправную деятельность своего институтского товарища и фитнес-инструктора, - отмечает официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Лаборатория была оснащена по последнему слову техники, а сбывали наркотик через онлайн-магазин в Даркнете - «черном» Интернете.

Весной прошлого года лабораторию накрыли, при обыске оперативники изъяли 73 килограмма зелья, которого хватило бы на 36,5 тысяч доз.

Сейчас расследование дела завершено, оно направлено в суд. Наркодельцам грозит от 12 до 20 лет лишения свободы.