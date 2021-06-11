Трудностей с перевозкой гостей ЕВРО-2020 в Петербурге не будет

Евро-2020 стартует уже сегодня, а первая игра в Петербурге состоится 12 июня. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Проблем с перевозкой гостей футбольного чемпионата Европы в Петербурге не будет. Об этом на главной пресс-конференции перед ЕВРО-2020 заявил глава городского Комитета по транспорту Кирилл Поляков.

- Организованы шесть выделенных маршрутов, соединяющих основные точки чемпионата. Шаттлы бесплатные. В дни, когда матчи будут заканчиваться поздно, работу наземного транспорта продлят, метро будет без перерывов работать до утра, - приводит слова Полякова корреспондент «КП-Петербург».- В целом, во время Чемпионата мира система организации транспорта была отлажена, поэтому в этот раз проблем тоже возникнуть не должно.

Петербуржцев, которые пойдут на стадион, также призывают пользоваться общественным транспортом, так как в дни матчей на Крестовском острове ограничат движение частных автомобилей. Проехать смогут только местные жители, которым надо заранее получить пропуска.