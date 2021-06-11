Глава парламента Петербурга: «Когда каждый суслик в поле агроном – так не должно быть»

По мнению законотворца, «пытаться ходить на выборы» кандидатам с подмоченной репутацией не стоит. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Своим видением предстоящих выборов в Госдуму и Законодательное собрание Северной столицы, которые пройдут 19 сентября, поделился председатель петербургского парламента Вячеслав Макаров. Он назвал выборы «общим стартом в будущее» и «экзаменом на пригодность» для всех кандидатов.

– Предвыборная кампания началась не сегодня, не сейчас, а пять лет назад, – отметил парламентарий. – Вес кандидата будет определяться как на весах: на одной чаше то, что он обещал, на другой – что выполнил.

Макаров высказался резко против любого вмешательства в процедуру выборов и настоял на сохранении урн для голосования.

– Главная цель – уверенный результат, чистая победа на открытых, прозрачных и конкурентных выборах, – подчеркнул Макаров. – Будет жесткая борьба, схватка, но ни у кого не должно возникнуть сомнений в легитимности выборов.

По мнению законотворца, «пытаться ходить на выборы» кандидатам с подмоченной репутацией не стоит. Ведь ее «никаким утюгом не разгладить».

– Самое главное, чтобы не было раскола, разобщения: когда каждый суслик в поле агроном – так не должно быть, – добавил избранник народа. – От твердой политической конструкции зависит процветание экономики, науки, техники, образования, зависит психологическое самочувствие каждого человека.

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