Курилки снова откроются в «Пулково»

Во всех аэропортах России предлагают ввести единые правила работы. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Депутаты петербургского Заксобрания предложили ввести единые правила работы для всех аэропортов России, чтобы пассажир точно знал, чего можно ждать. Кроме того, было анонсировано возвращение курительных комнат в «Пулково».

- Аэропорты — это объекты федерального значения, и все регламентирующие документы должны приниматься федеральными органами власти. Регионы самостоятельно утвердить правила пользования аэропортом не могут, а значит, никак не могут повлиять на ситуацию с теми же нелегальными торговцами и навязчивыми таксистами, - отметил один из авторов законопроекта депутат Денис Четырбок.

Он отметил, что проблемы есть во всех аэропортах России, в том числе и в «Пулково». Инициативу уже одобрил комитет по законодательству ЗакСа. Теперь документ отправят на рассмотрение в Госдуму.

Что касается курилок, то они должны вернуться в «Пулково» в течение нескольких месяцев.