Бельгийские болельщики прилетели в Петербург на матч сборной

Сборная Бельгии прилетела в Петербург. Фото: twitter.com/belreddevils

Бельгийская сборная по футболу, а вместе с ней, на «соседнем» самолете и бельгийские болельщики, прилетели в Петербург. В «Пулково» футболистов встречали местные и приезжие фанаты, но по регламенту соревнований, игроки не смогли подойти к поклонникам - извиняться за них пришел менеджер команды.

- Мой брат –фанат Ромелу Лукаку, но сам живет в Краснодаре, поэтому он попросил встретить сборную Бельгии меня, - рассказал корреспонденту газеты «Петербургский дневник» один из встречающих.

Увы, его, как и других ждало разочарование - бельгийские игроки быстренько прошли через терминал в автобус.

В вот бельгийские фанаты, прилетевшие чартерным рейсом (всего 49 человек), оказались более общительными.

- Я впервые в Петербурге, очень рад, что оказался в этом городе. Очень надеюсь, что Бельгия выиграет со счетом 2:0, - заявил один из них.

Напомним, что матч Бельгия-Россия пройдет 12 июня на домашней арене «Зенита» на Крестовском острове. Начало игры - в 22:00.