Умерла член Русского географического общества и доцент СПбГУ Людмила Кильдюшевская

В Петербурге умерла Людмила Кильдюшевская, известный член РГО. Фото: rgo.ru

В Санкт-Петербурге умерла член Русского географического сообщества и доцент СПбГУ Людмила Кильдюшевская. Ей был 71 год. Скорбную весть сообщили в пресс-службе РГО. Коллеги рассказывают, что Кильдюшевская скончалась после тяжелой болезни, другие обстоятельства смерти не разглашаются.

Женщину знают не только как члена РГО и мудрого педагога, но и кандидата географических наук. Людмила Кильдюшевская написала более 100 научных статей, ее труды называют ключевыми для развития информационно-библиотечной теории.

- Созданная по ее инициативе и при ее непосредственном руководстве электронная библиотека картографических изданий является крупнейшей в стране, - добавляют в пресс-службе РГО.