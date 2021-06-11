Почти 40 тысяч новых доз «Спутника V» привезли в Санкт-Петербург

В Петербург поставили новую крупную партию вакцины "Спутник V". Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Санкт-Петербург поступила очередная крупная партия прививки от коронавируса «Спутник V» - 39 600 доз. Напомним, эта вакцина наиболее массово представлена в городе. «ЭпиВакКорона» и «КовиВак» есть лишь в ограниченном количестве, и спрос на них не такой большой.

В Смольном еще настоятельнее просят прививаться от инфекции, поскольку началась пора летних отпусков.

- Мы создали все условия, чтобы максимально упростить запись на вакцинацию. В городе есть три разных вакцины. Позаботьтесь о себе и здоровье своих близких. Вы будете защищены на время летнего отдыха, куда бы ни поехали, - цитируют губернатора Александра Беглова в пресс-службе Смольного.

К слову, в Северной столице от коронавируса вакцинировались уже более 745 тысячи человек, но только 622 тысячи из них прошли полный прививочный цикл.