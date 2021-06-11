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Общество11 июня 2021 17:50

Счет матча Бельгия-Россия будут показывать на воздушных шарах со стрелки Васильевского острова

Об этом заявил глава Комитета по туризму Петербурга
Авторы (2):
Петр КИБЕРПетр КИБЕР
Сергей ВОЛЧКОВСергей ВОЛЧКОВ
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На стрелке будут поднимать воздушные шарики со счетом матча Бельгия-Россия.

На стрелке будут поднимать воздушные шарики со счетом матча Бельгия-Россия.

Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Счет матча Бельгия Россия можно будет увидеть на...воздушных шарах. Такой сюрприз петербуржцам подготовили в городском Комитете по туризму. Жители и гости Северной столицы, которые не смогут посмотреть игру вживую или по ТВ, но окажутся вблизи стрелки Васильевского острова, будут в курсе хода встречи.

- На стрелке Васильевского острова будут поднимать воздушные шары со счетом матча Россия-Бельгия. Шары с нарисованными на них цифрами уже подготовлены, - сообщили журналистам в ходе пресс-конференции в Городском пресс-центре ЕВРО-2020.

Как в шутку отметили чиновники, шары большие, размером с главу Комитета по туризму Сергея Корнеева. А он, к слову, высокий мужчина.

- Заполненные гелием шары, на веревке. На каждом матче, чтобы все - в том числе и те, кто не присутствует на фан-зонах - могли видеть результат игры, - пояснили удивленным журналистам представители Смольного.

Отметим, что ЕВРО-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля. Петербург примет шесть игр группового этапа и четвертьфинал. Первая игра между сборными Бельгии и России пройдет 12 июня.