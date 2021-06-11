9-балльные пробки сковали движение на Невском проспекте вечером 11 июня

9-балльные пробки наблюдаются на Невском проспекте вечером 11 июня в Санкт-Петербурге. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Движение транспорта по Невскому проспекту, по направлению к Дворцовой площади, сковали 9-балльные пробки. Однако в Северной столице нет плотного трафика из-за ажиотажа перед трехдневными выходными и старта Евро-2020. К 18:00 пробки достигли только 7 баллов в целом по городу.

- Ожидается, что пробки продолжат снижаться и к 20:00 достигнут 4 баллов. Крупнейшая пробка сегодня на данный момент была в 16:25. Это Большой Обуховский мост (Вантовый), КАД внутренняя сторона, 12,1 км, от Октябрьской набережной до Пулковского шоссе. Пробка продержалась 30 минут, - передает сервис «Яндекс.Пробки».

Судя по «Яндекс.Картам», заторы есть даже на ЗСД, там произошли минимум четыре ДТП.