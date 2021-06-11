Потолок рухнул в доме на улице Достоевского в Петербурге

В Петербурге рухнул потолок на 5-м этаже дома на улице Достоевского. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В доме №21 на улице Достоевского, что находится в центре Санкт-Петербурга, рухнул потолок между квартирой на пятом этаже и чердаком. Информацию о происшествии «Комсомолке» подтвердили в районной администрации. По предварительной информации , виной тому горе-собственник, решивший втихую сделать ремонт в своей квартире.

- Владелец проводит работы без согласования. Там сняты перегородки. Сейчас на месте присутствуют сотрудники Жилкомсервиса №2, они ждут, когда собственник вернется домой. Также на место должен приехать Жилищный комитет. Пострадавших при обрушении нет, - сообщили «КП-Петербург» в пресс-службе администрации Центрального района Петербурга.

Добавим, что жильцов дома не стали отключать от коммунальных услуг. Несмотря на обрушение потолка, коммуникации не задеты.