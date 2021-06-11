В Петербурге установили рекорд по массовому перетягиванию каната в одеянии славян

В Петербурге установили рекорд по массовому перетягиванию каната в национальных костюмах. Фото: предоставлено организаторами

В Петербурге установили рекорд по самому массовому перетягиванию каната в национальных костюмах. Мероприятие прошло на Озере Долгом в Приморском районе. 498 человек в одеянии древних славян потягали веревку, общая длина которой составила почти 1 километр.

Рекорд официально принят. Фото: предоставлено организаторами

- Участники при этом разделились на команды, чтобы померяться силой друг с другом. В рекорде участвовали любые желающие в возрасте от 18 до 65 лет. Достижение попало в книгу рекордов России, его зафиксировал официальный представитель, - рассказывают в пресс-службе Приморского культурного центра.

Добавим, что сейчас в парке у озера проходит ежегодный фестиваль «Славянская ярмарка». Он продлится по 13 июня.