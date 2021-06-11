Смольный убрал восемь нелегальных летних кафе с улицы Рубинштейна

В Петербурге убрали нелегальные летние кафе с улицы Рубинштейна. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Сотрудники комитета по контролю за имуществом (ККИ) Петербурга убрали восемь нелегальных летних кафе с тротуаров на улице Рубинштейна. В Смольный не раз поступали жалобы на хитрых владельцев общепита от местных жителей. Незаконную уличную мебель уже изъяли, собственникам заведений обещают штрафы.

- Начался «горячий» сезон, стартует Евро-2020. К нам едут туристы, болельщики из разных стран. Петербуржцам и гостям должно быть комфортно на улицах города. Летние кафе, безусловно, востребованы, но они не должны мешать прохожим. Обустраивать и оформлять их нужно по правилам, - цитируют наставление бизнесменам от губернатора Александра Беглова в пресс-службе Смольного.

Добавим, что в 2021 году для владельцев общепита специально сделали упрощенную процедуру по согласованию летних кафе. Комитет имущественных отношений рассматривает заявления около 5 дней.