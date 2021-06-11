Смертельное лобовое ДТП фуры и легковушки произошло на трассе в Ленобласти

Под Петербургом фура лоб в лоб столкнулась с легковушкой. Фото: vk.com/spb_today

В Ленобласти грузовик столкнулся с легковушкой «Рено» на трассе А-181 «Скандинавия». Все произошло на 111-м километре трассы. Фотографии с места происшествия опубликовали очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «Вконтакте». По словам проезжавших мимо водителей, у «Рено» нет крыши. Вероятно, оттуда вырезали водителя. К сожалению, он погиб. Фура же отделалась малой кровью – помята кабина, оторвано колесо.

- ДТП произошло около 16:40. По предварительной информации, грузовик «Вольво» столкнулся лоб в лоб с легковым автомобилем «Рено». Погиб 1 человек. На месте ГИБДД, дорожные службы, скорая помощь. Причины ДТП устанавливают правоохранители, - сообщили «КП-Петербург» в ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Добавим, что на месте временно организовали реверсивное движение. Полного перекрытия трассы не было.