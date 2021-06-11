Петербуржец оплатил 138 штрафов ради разрешения улететь на отдых

Житель Петербурга оплатил 138 штрафов на 154 тысячи рублей, чтобы улететь на отдых. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Житель Санкт-Петербурга оплатил 138 штрафов за то, чтобы его отпустили за границу в отпуск. Внимание на злостного нарушителя скоростного режима обратили судебные приставы. Мужчина как мог избегал общения с должностными лицами и сетовал на пустой карман. Однако его оповестили, что в отношении него готовится заявление в суд насчет так называемого локдауна. Нарушитель ПДД опечалился и все-таки решил раскошелиться.

- 34-летний водитель регулярно нарушал скоростной режим на трассах города, что неоднократно фиксировал Центр автоматизированной фиксации административных правонарушений. Суммы административных штрафов варьировались от 500 до 2 тысяч рублей, в общей сложности составив 154 тысячи рублей, - пишут «Невские новости».

В итоге исполнительное производство в отношении лихача прекратили, теперь он добропорядочный гражданин.