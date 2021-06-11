«Как в фильмах»: Смерч пронесся по улицам Выборга

В Выборге ненадолго кружил смерч. Фото: предоставлено "КП"

В Выборгском районе Ленобласти заметили большой смерч, который ненадолго промчался по улицам города. К счастью, все прошло тихо-мирно, без каких-либо намеков на разрушение. Однако заставить поволноваться водителей и прохожих мини-торнадо все же смогло. По словам очевидца Марии, она была в автосервисе, как вдруг рядом поднялась ввысь пыль и начала интенсивно кружиться.

- Стала подыматься пыль, но не как обычно – ветром, а как в фильмах бывает... Просто вверх... Как будто слой земли стал подыматься к небу. Я решила это заснять, но тут в считанные секунды образовался столб песка и все закрутилось в смерч, он крутился на месте секунд 20, потом начал смещаться в сторону автомойки и пошел рассеиваться по стоянке перед маркетом, - рассказала «КП-Петербург» Мария.

Женщина успела снять на видео только хвост смерча, но зато на фотографии он представлен во всей красе.