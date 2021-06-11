Пена из канализации заполнила перекресток Зольной улицы и Октябрьской набережной

В Петербурге пена из канализации вылилась на проезжую часть. Фото: vk.com/spb_today

В Санкт-Петербурге на перекрестке Зольной улицы и Октябрьской набережной асфальт наполнился мыльной водой с пеной. Фотографии и видеозаписи с места появились в соцсетях. Очевидцы, может быть, и были бы рады пенной вечеринке, но их смущал неприятный запах, исходящий от белой субстанции. В городском «Водоканале» рассказали «КП-Петербург», что это их участок.

Фото: vk.com/spb_today

- На перекрестке находится насосная канализационная станция. В канализационный коллектор попала мыльная пена из-за несанкционированного сброса. На улицу, на поверхность, пена попала через систему очистки воздуха насосной станции, - сообщили «Комсомолке».

Разлив уже ликвидировали, а проезжую часть очистили.