Теплоход с пассажирами сел на мель возле ЗСД в Петербурге

В Петербурге сел на мель теплоход с 30-ю пассажирами. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Санкт-Петербурге сел на мель теплоход «Палех» возле ЗСД у Крестовского острова. На судне находились 30 пассажиров, которые временно стали заложниками неприятной ситуации. О происшествии сообщили спасателям МЧС, так что помощи долго ждать не пришлось.

- Теплоход сел на мель в 20:47. К судну прибыли три спасательных катера. Силы ПСС перевозят пассажиров в парк 300-летия Петербурга, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Северной столице.

Через 40 минут теплоход самостоятельно смог выбраться с мели и уплыл, что называется, по своим делам. По словам спасателей, повреждений на судне нет.