Нерпа Шлиссик научился разговаривать с чайками и громко возмущаться

Нерпа Шлиссик поговорила с чайкой на досуге. Фото: vk.com/sealrescue

Нерпа Шлиссик начал мило беседовать с чайкой, которая временами заглядывает в Центр реабилитации морских млекопитающих в Санкт-Петербурге. А вот его старший собрат Крошик с прилетными птицами не общается - возможно, чтобы они ненароком не похитили его рыбку. О милых подробностях будней ластоногих рассказали сотрудники Фонда друзей балтийской нерпы в своей группе во «Вконтакте».

- К нам около двух недель прилетает чайка, и Шлиссик научился подражать ее крику. А когда он был маленький, то умел говорить «мяма», - делятся ветеринары.

В конце видео Шлиссик экспрессивно хлопает себя по пузики. Как поясняют сотрудники Фонда, он таким образом прогоняет людей, которые пришли за ним подглядывать.