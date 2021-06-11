Кержаков эмоционально отреагировал на продление контракта с «Зенитом»

Михаил Кержаков продлил контракт с "Зенитом" на год. Фото: ФК "Зенит"

«Зенит» продлил контракт с голкипером Михаилом Кержаковым. Новый договор рассчитан до конца следующего сезона, 2021/2022. Денежные детали соглашения, как обычно, не раскрываются. В прошлом сезоне Михаил сыграл за сине-бело-голубых 18 матчей, надежно заменив Андрея Лунева. Керажков не скрывает радости от продления контракта.

- Эмоции испытываю самые положительные, играть за родной клуб – привилегия. Мартовская травма меня больше не беспокоит. У меня все отлично. Пришел в форму, - цитируют вратаря в пресс-службе «Зенита».

Кержаков признается, что отлично отдохнул. Он летал с семьей в Кипр, а потом съездил в Тверскую область к бабушке, где крестил маленького сына в старинной церкви. Михаил постоянно следил за здоровьем и делал упражнения. Так что готовность к тренировочным сборам у него боевая.