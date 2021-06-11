Суд рассмотрит уголовное дело петербуржца, укравшего 30 млн рублей у 86-летнего пенсионера

В Петербурге суд рассмотрит уголовное дело, возбужденное в отношении хитрого менеджера банка, укравшего 30 млн рублей у 86-летнего пенсионера. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Прокуратура Санкт-Петербурга завершила расследование уголовного дела, возбужденного в отношении мужчины, обвиняемого в хищении более 30 млн рублей у 86-летнего пенсионера. По версии следствия, 31-летний менеджер одного из известных банков увидел, что на счетах пенсионера находится огромная денежная сумма. Мужчина решил, что для него нет ничего святого, и списал все средства пожилого клиента себе в карман.

- В отношении менеджера возбудили уголовное дело по статье за мошенничество с использованием своего служебного положения. Перевести средства со счета пенсионера ему помогла служебная информация, хранящаяся в банке, - передает пресс-служба прокуратуры Красногвардейского района Петербурга.

Дело передали в районный суд для рассмотрения по существу. Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.