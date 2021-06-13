Кехман обвинил приму Наталью Осипову в обмане двух театров

Поведение балерины посчитали неприемлемым и сняли ее со всех запланированных спектаклей. Фото: Михайловский театр

Михайловский театр попал в неприятную историю. Долгожданное выступление примы лондонского театра «Ковент-Гарден» Натальи Осиповой в «Баядерке» 17 июня, а также в нескольких последующих балетах, пришлось отменить якобы из-за обмана артистки.

– Наташа должна была прилететь 12 июня, но она не села в самолет. Ее молодой человек написал, что Наташа в больнице и связаться с ней невозможно, – сообщил худрук Михайловского театра Владимир Кехман. – Мы позвонили руководству «Ковент-Гарден» – и оказалось, что она в театре. О ее планах лететь в Петербург ничего не известно, у нее запланирован спектакль в Лондоне. Хотя три дня назад Наташа лично подтвердила мне, что все даты с руководством согласованы. Оказалось, это является чистой ложью. Выходит, Наташа обманула оба театра.

В Михайловском такое поведение балерины посчитали неприемлемым и неуважительным к зрителю. А потому артистку сняли со всех запланированных спектаклей. Кто исполнит партию Баядерки вместе с Леонидом Сарафановым 17 июня, пока неизвестно.

В балете «Ромео и Джульетта» 2 июля будут танцевать Валерия Запасникова и Леонид Сарафанов, в балете «Дон Кихот» 15 июля – Анастасия Смирнова и Иван Васильев. Театр обещает полностью вернуть стоимость билетов тем зрителям, которые решат их сдать.