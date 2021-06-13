Спасатели вытащили из Ольгинского пруда двух тонущих девочек

В эти же дни в водоема Токсова утонул девятиклассник, а в Безымянном озере – 32-летний мужчина. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

ЧП на Ольгинском пруду – любимом месте отдыха жителей Выборгского района Петербурга: 11 июня около половины пятого вечера две четырнадцатилетних школьницы едва не утонули в водоеме. К счастью, рядом были спасатели.

– Примерно в двадцати метрах от берега девочки стали тонуть, – сообщают в ГУ МЧС по Санкт-Петербургу. – По словам очевидцев, дети находились в воде без сопровождения взрослых. Сотрудники Поисково-спасательной службы извлекли их из воды и передали медикам, которые доставили их в больницу.

Девочкам сильно повезло. Так, в тот же день в поселке Токсово в водоеме утонул девятиклассник, а на следующий день на берег Безымянного озера выбросило тело 32-летнего мужчины.

Спасатели призывают быть внимательнее и не рисковать попусту жизнью. Родителям не стоит оставлять детей у воды без присмотра и отпускать их в водоем в одиночку. В МЧС просят отказаться от ныряний в незнакомых местах, от дальних заплывов на надувных матрасах, а также от экстремальных способов обучения детей плаванию.