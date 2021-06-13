В очереди в больницу Святого Георгия насчитали 21 машину скорой

Глава частной медпомощи «Корис» Лев Авербах насчитал 21 автомобиль скорой в очереди в больницу Святого Георгия в ночь на 11 июня – и сделал вывод: Петербург переживает разгар третьей волны пандемии.

– В очереди – 21 бригада скорой. Стоят все одинаково: что городские, что платные, – прокомментировал увиденное Авербах. – В среднем уходит по пятнадцать-двадцать минут на прием одного пациента. В этой очереди наша скорая простояла пять часов, а потом ее перенаправили в Покровскую больницу (там провели еще три часа).

По регламенту скорая помощь должна подоспеть к пациенту, жизни которого есть угроза, за двадцать минут. В случае если срочности нет, то, по рекомендации, неотложка может приехать в течение двух часов. Сейчас же, по словам Авербаха, задержки в некоторых районных скорых и неотложках Петербурга достигают 24 часов.

Причину врач видит, в том числе, в нехватке больничного персонала, заточенного на прием пациентов. Потому они так долго остаются в скорых.

– Есть фотографии, как пациенты ночью в скорой после многочасового ожидания спят вповалку с врачами, – отмечает Авербах. – А еще врачи падают в обморок, когда по много часов стоят в очередях в СИЗах на жаре.

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