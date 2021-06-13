В пяти торговых центрах Петербурга выявили нарушения антиковидных мер

Режим повышенной готовности продлили до конца чемпионата – до 12 июля. Фото: Олег ЗОЛОТО

На фоне растущей заболеваемости коронавирусной инфекцией и наплывом фанатов Евро-2020 со всего мира, Петербург ужесточает проверки торговых объектов и общепита. Режим повышенной готовности продлили до конца чемпионата – до 12 июля.

– Правительство вынуждено усилить меры контроля над работой сферы услуг, вплоть до остановки работы предприятий, – заявил губернатор Александр Беглов.

За минувшие сутки Комитет по контролю за имуществом вместе с полицией и Роспотребнадзором провели рейды в пяти торговых центрах Невского и Красногвардейского районов Петербурга. Нарушения нашли в каждом.

В ТРЦ «Июнь» проверили шестнадцать организаций (магазины, общепит, предоставление услуг, фуд-корт) и нашли отсутствие масок и термометрии на входе. Аналогичные нарушения выявили в «Заневском каскаде» (проверили пятнадцать организаций). А в «Охта Молле» (47 объектов), «Лондон Молле» (48 объектов) и «Европолисе» (девятнадцать объектов) не досчитались также масок на сотрудниках и QR-кодов на входах в секции.

По итогам рейда составили 25 протоколов осмотра и четыре административных протокола в отношении физлиц. Всех нарушителей привлекут к ответственности.