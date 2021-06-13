Леван Горозия устроил жаркие танцы с фанатками на «Стереолете»

Толпа качалась под ритм композиции «Бандиты». Фото: Полина ШАНДРАК

Рэпер Леван Горозия, известный как L’One из Black Star, бывший участник объединения Phlatline и группы Marselle, зажег на фестивале «Стереолето», который проходит в Петербурге в эти выходные.

Сегодня, 13 июня, около шести часов вечера, выступая в «Севкабель Порту», Горозия спустился со сцены прямо в толпу фанатов. Рэпер устроил вместе с гостями фестиваля жаркие танцы. Несколько фанаток даже успели станцевать непосредственно вместе с рэп-звездой.

Толпа качалась под ритм композиции «Бандиты», которая вышла в прошлом году в составе альбома «Альфа».

– Окна открыты. Мои бандиты. Мои бамбиты. Танцует под ритм, – зачитывал Леван Горозия.

Сегодня «Севкабель» принял только первый день фестиваля, впереди второй. Звездами мероприятия станут «Би-2», Иван Дорн, Антоха МС, «Куртки Кобейна» и еще более тридцати артистов.