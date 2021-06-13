Завтра в Петербурге будет сухо и прохладно

Днем в понедельник, 13 июня, воздух в Северной столице прогреется до 21 градуса. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Какую погоду ждать в Петербурге завтра, 14 июня, сообщили синоптики. Нерабочий понедельник выдастся в Северной столице прохладным и сухим.

– Переменная облачность, преимущественно без осадков. Скорость ветра – до девяти метров в секунду, – передают данные метеорологов в ГУ МЧС по Санкт-Петербургу. – Температура воздуха ночью составит двенадцать-четырнадцать градусов, днем воздух прогреется до 21 градуса.

А вот в соседнем регионе погода будет более капризной. Наряду с переменной облачностью, ночью и завтра утром в Ленобласти обещают кратковременные дожди, грозы, порывистый ветер. В некоторых районах ночная температура воздуха упадет до плюс девяти. Впрочем, днем область прогреется до 24 градусов, а запад региона осадки вообще не затронут.

С приходом будней удары стихии не отступят: по данным ГУ МЧС по Ленобласти, во вторник, 15 июня, в регионе предвидятся кратковременные дожди и грозы. Порывы ветра при этом будут достигать восемнадцати метров в секунду.