Прогноз погоды на 14 июня в Санкт-Петербурге: солнечно и до +21

В Санкт-Петербурге 14 июня - преимущественно солнечно и до +21. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Санкт-Петербурге продолжается лето: после двух пасмурных и ветреных дней погода наконец-то стала такой, какой ей и положено быть в середине июня. Об этом сообщает Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

- В понедельник, 14 июня, в Северной столице преимущественно без осадков, - уточняют синоптики. - Ветер западный, юго-западный, умеренный.

Что касается температуры воздуха, то она в последний из длинных выходных составит от +19 до +21 градуса. Атмосферное давление днем будет стабильным, а вот ночь начнет повышаться.

Во вторник, 15 июня, будет еще теплее - до +22 - и при этом ненастнее, в город придут дожди и сильный ветер. Так что наслаждаемся погожим днем и пытаемся взять от него все возможное.