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Общество14 июня 2021 8:56

Прогноз погоды на 14 июня в Санкт-Петербурге: солнечно и до +21

Синоптики обещают жителям и гостям Северной столицы погожий день в конце длинных выходных
Сергей ВОЛЧКОВСергей ВОЛЧКОВ
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В Санкт-Петербурге 14 июня - преимущественно солнечно и до +21.

В Санкт-Петербурге 14 июня - преимущественно солнечно и до +21.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Санкт-Петербурге продолжается лето: после двух пасмурных и ветреных дней погода наконец-то стала такой, какой ей и положено быть в середине июня. Об этом сообщает Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

- В понедельник, 14 июня, в Северной столице преимущественно без осадков, - уточняют синоптики. - Ветер западный, юго-западный, умеренный.

Что касается температуры воздуха, то она в последний из длинных выходных составит от +19 до +21 градуса. Атмосферное давление днем будет стабильным, а вот ночь начнет повышаться.

Во вторник, 15 июня, будет еще теплее - до +22 - и при этом ненастнее, в город придут дожди и сильный ветер. Так что наслаждаемся погожим днем и пытаемся взять от него все возможное.