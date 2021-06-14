Личный домик в VIP-зоны: Кот Ахилл может стать специальным гостем на матче Россия-Финляндия

Ахилл получил FAN ID, так что на матч он попадет вполне официально. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Кот Ахилл может стать специальным гостем на матче Россия-Финляндия, который состоится в Санкт-Петербурге в рамках Евро-2020. Об этом «Комсомолке» в понедельник, 14 июня, сообщил пресс-секретарь кота-оракула Анна Кондратьева.

- Недавно Ахилл получил FAN ID, поэтому может вполне официально посещать футбольные матчи, - отметила Анна. – Правда, пока что он решения не принял, но мы думаем, на матче Россия-Финляндия его вполне можно будет повстречать.

Наблюдать за происходящим на поле Ахилл будет либо с фан-зоны на Конюшенной, либо непосредственно со стадиона, где ему уже готовят особое место в VIP-ложе: с домиков, туалетом, запасом еды и воды. Домик, по словам Анны Кондратьевой, нужен для того, чтобы не подвергать кота лишнему стрессу. Ахиллу, конечно, и так будет полегче – он, если кто вдруг не знает, глухой, а потому не услышит рева трибун – но тем не менее.

Напомним: утром 14 июня Ахилл предсказал результат матча Польша-Словакия: свой выбор кот-оракул сделал в пользу Польши. Верным ли оказался новый прогноз – узнаем уже через несколько часов.