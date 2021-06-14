11-летняя девочка-беглянка добралась от Великого Новгорода до Петербурга

С девочкой все хорошо - за ней уже выехала мама. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Необычную «путешественницу» обнаружили на автовокзале Санкт-Петербурга в минувшее воскресенье, 13 июня. В город прибыла 11-летняя девочка – одна, без родителей. Работники вокзала на всякий случай вызвали полицию.

- В ходе общения было установлено, что девочка живет в Великом Новгороде, - рассказал «Комсомолке» источник в правоохранительных органах. – Она самовольно ушла из дома и приехала в Санкт-Петербург.

Беглянку забрали в отдел полиции и сообщили о том, где она находится, взволнованной матери. Родительница тут же выехала за дочкой. В настоящий момент проводится проверка, направленная на установление всех обстоятельств случившегося.