Гроза и порывистый ветер надвигаются на Ленинградскую область

Грозы и сильный ветер придут в Ленинградскую область уже во вторник, 15 июня. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Главное управление МЧС России по Ленинградской области выпустило предупреждение: уже со вторника, 15 июня, на территории региона ожидаются грозы и сильный ветер с порывами до 15-17 метров в секунду.

- С 15 июня повышается вероятность ДТП, в том числе крупных и с участием детей, - предупреждают в ведомстве. – А также вероятность происшествий в акваториях Ленинградской области и на железных дорогах. Существует риск коммунальных аварий, связанных, в частности, с обрывами проводов на линиях электропередач, падением деревьев и слабо укрепленных конструкций.

В связи с этим жителей и гостей региона просят с 15 июня соблюдать особую осторожность – внимательнее смотреть по сторонам, вверх и под ноги и не лихачить на дорогах. А лучше – постараться подгадать так, чтобы переждать разгул ненастья дома, в тепле и безопасности.