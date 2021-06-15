Погода в Санкт-Петербурге на 15 июня: дожди и не выше +22 градусов

В Петербурге будет солнечно, но возможны дожди. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Короткая рабочая неделя в Петербурге начнется с небольшого похолодания. Температура упадет на пару градусов, пройдут дожди. Правда, сильных осадков ждать не стоит, а уже завтра погода вернется к привычному за последнюю неделю режиму.

- 1 июня ожидается облачная с прояснениями погода. Днем пройдут кратковременные дожди. Ветер западный и юго-западный умеренный, в прибрежных районах порывы до сильного. Температура воздуха составит +20…+22 градуса, атмосферное давление не изменится после ночного понижения, - сообщает городской гидрометцентр.

На 7:45 утра в Петербурге ясно. Контрольные термометры показывают +17 градусов. Дует южный ветер, скоростью 3-7 метров в секунду. Давление составляет 756,8 мм ртутного столба. Влажность – 51%.