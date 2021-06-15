МЧС опровергло информацию о сгоревшей пожарной части в Ленобласти

МЧС опровергло информацию о сгоревшей пожарной части в Гатчинском районе Ленобласти Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Управление МЧС по Ленинградской области опровергло информацию о сгоревшей пожарной части в Гатчинском районе. Во вторник, 15 июня 2021 года, пресс-служба спасателей рассказала о том, что в СМИ появились сообщения о том, что детская шалость привела к серьезному пожару. В МЧС подтвердили, что возгорание действительно было, но не в пожарной части.

- В СМИ была опубликована недостоверная информация о якобы сгоревшей пожарной части в Ленинградской области, - пояснили в МЧС региона.

Как оказалось, пожар произошел в шестом часу вечера 11 июня в поселке Новинка Гатчинского района. На место выехала дежурная смена в составе двух автомобилей и восьми спасателей. Выяснилось, что пожар разгорелся в частном вагончике размером 3 на 6 метров. Также сгорел легковой автомобиль.

Пожар потушили добровольцы, пострадавших при этом нет. Сейчас по факту произошедшего проводится проверка.