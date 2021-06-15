Большие пробки сковали Петербург 15 июня накануне матча ЕВРО-2020

Центр Петербурга сковали пробки накануне матча Россия-Финляндия Евро-2020 Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Центр Санкт-Петербурга во вторник, 15 июня 2021 года, вновь сковали пробки. В город стянулись сотни болельщиков из Финляндии, а также российские фанаты, чтобы посмотреть матч сборных Россия - Финляндия в рамках ЕВРО-2020, который состоится 16 июня. В связи с этим болельщиков развозят специальные автобусы-шаттлы, а часть улиц перекрыты. Из-за этого в городе образовались заторы.

- На 16:45 часов в Петербурге встало движение по Садовой улице от Невского до Московского проспекта в обе стороны, - сообщает сервис "Яндекс.Пробки".

Сильно затруднено движение по Дворцовому мосту и Дворцовому проезду в сторону Невского проспекта. Также из-за перекрытого движения в районе Спаса-на-Крови, где находится фан-зона, машины буквально стоят на Большой Конюшенной улице. Аналогичная ситуация наблюдается рядом с Марсовым полем.

В остальном по году загруженность дорог оценивается в 4 балла. Напомним, что матч Россия - Финляндия состоится 16 июня в 16:00.