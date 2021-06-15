Движение по Английской набережной Петербурга ограничат 19 июня

Съемки фильма ограничат движение по Английской набережной в Санкт-Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН

В Санкт-Петербурге 19 июня 2021 года ожидаются очередные ограничения движения. С раннего утра и до позднего вечера на Английской набережной будут проходить съемки художественного фильма, в связи с чем на некоторое время дорогу будут полностью перекрывать.

- С 06:00 до 21:00 в связи с проведением съемок художественного фильма "Фитин" движение транспорта по Английской набережной от Благовещенского моста до набережной Ново-Адмиралтейского канала будет приостанавливаться, но не более чем на 15 мин в течение 45 мин, - рассказали в комитете по транспорту.

Также будет запрещено останавливаться по Английской набережной от дома 44 до 68 с 6 утра 18 июня до 12 утра 19 июня, а с 6 утра 18 июня до 21 часов 19 июня по Галерной улице от набережной Ново Адмиралтейского канала до площади Труда.