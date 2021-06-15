В Смольном прокомментировали слухи об отставке вице-губернатора Эргашева

"КП-Петербург" достучалась до Смольного, чтобы узнать, уходит ли в отставку вице-губернатор Олег Эргашев. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Смольном прокомментировали слухи об отставке вице-губернатора Олега Эргашева. Ранее эта информация появилась в ряде петербургских СМИ, которые сообщили о том, что месячный отпуск чиновника может обернуться для него уходом с должности. Однако в пресс-службе аппарата вице-губернатора поспешили опровергнуть такие сведения.

- Олег Николаевич находится в очередном отпуске. Другие домыслы не комментируем, - сообщили «КП-Петербург».

Напомним, Олег Эргашев в Смольном является куратором Комздрава, комитета по социальной политике и управлений соцпитания и ветеринарии. Чиновник наиболее известен как ответственный за санитарно-эпидемиологическое благополучие жителей Петербурга во время пандемии коронавируса.