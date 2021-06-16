Полиция разыскивает рыжего мужчину, схватившего юную петербурженку между ног

Полиция Петербурга разыскивает рыжего мужчину, схватившего девушку между ног Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Санкт-Петербурге полиция разыскивает рыжего мужчину, схватившего девушку между ног. Инцидент произошел в парадной дома 26 по проспекту Кузнецова после полуночи 13 июня 2021 года, когда 18-летняя студентка одного из университетов возвращалась домой. С заявлением в правоохранительные органы петербурженка обратилась только спустя два дня.

- Девушка рассказала, что зашла в парадную, начала подниматься по лестнице и в пролете между 1 и 2 этажами неизвестный мужчина просунул свою руку ей между ног, - сообщил "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

От испуга девушка закричала и оттолкнула извращенца, после чего тот сразу же убежал.

Со слов студентки, мужчина был ростом около 170-180 сантиметров, плотного телосложения и большим животом. У него рыжие волосы и усы, а также голубые глаза. Был одет в серую футболку и светло-синие джинсы. На данный момент полиция просматривает запись с камер, чтобы найти подозреваемого.