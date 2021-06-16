Мужчина оторвал голову тигру в Петербурге, пытаясь с ним совокупиться

В Петербурге пьяный мужчина пытался совокупиться со статуей тигра и отломал ей голову Фото: принтскрин видео.

Одно из кафе в Невском районе Санкт-Петербурга лишилось своего оберега - статуи тигра - из-за пьяной компании. В ночь на 14 июня 2021 года трое парней хотели зайти в бар, однако пришли слишком поздно, когда заведение было уже закрыто. В отместку один из них решил "совокупиться" с головой тигра.

- Трех пьяных друзей не пустили в бар "Камелот" в 2 часа ночи, так как он был закрыт. За это один из них решил совокупиться с головой тигра, а тигр не выдержал такого, - рассказали в социальных сетях петербуржцы, опубликовавшие видео с камер наблюдения у кафе.

Парень запрыгнул на статую, ногами уперся в передние лапы, а руками схватил голову. После пары поступательных движений голова тигра оторвалась и рухнула на землю, а мужчина отбил себе копчик. После этого компания скрылась. Обратились ли владельцы заведения в полицию пока не сообщается.