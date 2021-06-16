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Происшествия16 июня 2021 14:03

Банду карманных воров отправили под суд за кражи на 1,7 млн рублей в петербургском метро

Члены группировки орудовали во время часов пик, имитировав вокруг жертв давку
Лилия КОЗЛОВАЛилия КОЗЛОВА
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Банду карманников из петербургского метро отправили под суд за кражи на 1,7 млн рублей

Банду карманников из петербургского метро отправили под суд за кражи на 1,7 млн рублей

В Санкт-Петербурге на скамье подсудимых окажутся шесть членов преступной группировки "карманников", которые орудовали в метрополитене. В среду, 16 июня 2021 года, прокуратура Адмиралтейского района утвердила обвинительное заключение по статьям "кража" и "грабеж". Банда промышляла с 2018 по 2019 года.

- По результатам проведенного расследования установлены 11 потерпевших, общая сумма причиненного ущерба составила более 1,7 млн рублей, - рассказали в прокуратуре.

Как пояснил "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах, преступники работали по типовой схеме: руководитель группы высматривал жертву и давал остальным указания. "Карманники" создавали вокруг потерпевшего имитацию давки, характерной для "часа-пик" в общественном транспорте, зажимали своими телами, чтобы жертва не понимала, что ее обворовывают.

Сейчас участникам группировки грозит до 12 лет тюрьмы.