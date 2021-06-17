Спасатели МЧС потушили мощный пожар на складе Кировского завода в Петербурге

В Петербурге горели склады в Кировском заводе. Фото: t.me/Megapolisonline

В Санкт-Петербурге спасатели МЧС потушили третий пожар за вечер 16 июня – в этот раз на складе Кировского завода. Рабочие заметили огонь в 21:33, он был на четвертом этаже здания, расположенного по адресу проспект Стачек, д. 45, корп.2. На место оперативно прибыли пожарные.

- В здании размером 20х60 метров в комплексе складских производственных сооружений загорелись деревянные упаковки на площади 200 квадратных метров. В 23:12 пожар ликвидировали, - передает пресс-служба ГУ МЧС России по Петербургу.

Добавим, что пострадавших в инциденте нет. Пожар тушили 60 человек личного состава МЧС на 12 автомобильных расчетах.