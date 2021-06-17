Два трупа нашли в коммунальной квартире в центре Петербурга

В центре Петербурга нашли два трупа Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В коммунальной квартире в центре Санкт-Петербурга нашли два трупа. Днем в среду, 16 июня 2021 года, в полицию Адмиралтейского района позвонил мужчина и рассказал о смерти его сына. Тело он нашел в комнате в доме 13/15 по улице Союза Печатников.

- По приезду на место полиция обнаружила два трупа. Тела двух мужчин лежали на разложенном диване в одной из комнат пятикомнатной квартиры, находящейся на третьем этаже дома, - рассказал "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

Среди умерших был 36-летний сын заявителя, проживающий по адресу, где его обнаружили. Ранее он был судим по статье за наркотики. Второй умерший - 32-летний мужчина, проживавший в доме на набережной Крюкова канала, ранее судим не был.

На данный момент причины смерти не установлены. Тела направлены в морг.