Пациентку нашли мертвой у больницы в Петербурге

Пациентка больницы погибла при падении с высоты в Петербурге. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Полиция Петербурга проверяет обстоятельства гибели 65-летней женщины, тело которой нашли утром 16 июня у здания медсанчасти клинической больницы на проспекте Культуры. При выяснении личности погибшей оказалось, что она лежала в этой же клинике на отделении хирургии.

- Установлено, что женщина 1956 года рождения проходила лечение на отделении первой хирургии, - сообщает источник «КП-Петербург» в правоохранительных органах.

По предварительным данным, смерть пациентки наступила от падения с большой высоты. Сейчас выясняется, откуда женщина упала, как она там оказалась и при каких обстоятельствах.

Решение о возбуждении уголовного дела или отказе от него будет принято по результатам проверки.